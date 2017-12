KBVB reageert: "Dit is niet de dood van het stadiondossier"

Foto: © photonews

UEFA heeft vanmiddag Brussel definitief geschrapt als speelstad voor Euro 2020. Brussel krijgt dus geen nieuw uitstel om de nodige vergunningen voor de bouw van het Eurostadion te bekomen. De KBVB wil echter de plannen nog niet opbergen.

Voor de KBVB is het natuurlijk een ferme slag, al benadrukten ze eerder al geen rechtstreekse partner te zijn van het dossier. "Dit betekent dat onze Rode Duivels hun groepswedstrijden in een van de andere gaststeden zullen afwerken waardoor onze supporters zich over heel Europa zullen moeten verplaatsen", aldus Koen De Brabander, CEO van de KBVB.

“Wij hebben er tot op het laatste moment alles aan gedaan om bij UEFA nog uitstel te bekomen maar we respecteren hun beslissing. Het mislopen van Euro 2020 betekent niet noodzakelijk de doodsteek voor het stadiondossier."

Nood is hoog

"Wij hebben absoluut nood aan een nieuw stadion met 45.000 plaatsen en we hopen dat de bevoegde ministers in januari alsnog de vergunning toekennen zodat er in ons land eindelijk een stadion van de 21e eeuw kan gebouwd worden", concludeert De Brabander.