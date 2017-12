"Mensen mogen over mij zeggen wat ze willen, maar als ze mijn familie bedreigen, gaat het te ver"

Foto: © photonews

Matz Sels is weer helemaal boven water. Na een prachtperiode bij AA Gent en een moeilijke passage bij het Engelse Newcastle geniet de doelman bij Anderlecht weer met volle teugen. Al is hij wel nog altijd eigendom van 'The Magpies' en keert hij na dit seizoen dus in principe terug. Wil hij dat wel?

De 25-jarige doelman van paars-wit mocht vorig jaar proeven van het Engelse voetbal, maar een succesverhaal werd zijn droomtransfer naar Newcastle United niet. Na enkele foutjes werd hij meteen al fel geviseerd door de fans van de Noord-Engelse club. Hij vertelt erover in 'Humo' van deze week: "Mignolet en Courtois kunnen ervan meespreken: in Engeland vinden ze elk doelpunt de fout van de keeper, en dat zorgt voor veel negativisme."



Sels vindt dat hij zichzelf echter niks te verwijten heeft: "Volgens mij heb ik geen enkele blunder begaan -­ bekijk al mijn wedstrijden maar. Op die ene na dan, waar ik de bal verspeel en een strafschopfout bega. Maar dat was in de voorbereiding, in een wedstrijd zonder inzet." In de competitie verdween hij uit de ploeg nadat hij een schlemielig doelpunt slikte tegen Aston Villa, de ex-doelman van Lierse ging half onder een hoge bal door. "Dat was geen blunder", aldus de paars-witte goalie gedecideerd.

Twitteraccount geblokkeerd

Het kwaad was echter geschied, onze nationale nummer drie werd op Twitter zwaar geviseerd door boze fans van Newcastle en moest zelfs zijn Twitteraccount afsluiten: "Mensen mogen over mij zeggen wat ze willen, maar als ze mijn familie bedreigen, gaat het te ver. Ik heb meteen mijn account geblokkeerd. Het was niet altijd even leuk."



En toch gelooft Matz Sels dat hij in Engeland (nog) kan slagen: "Zonder het WK was ik zelfs daar gebleven. Ik heb bij Newcastle gewoon het tikkeltje geluk gemist dat je nodig hebt in één van je eerste wedstrijden: een penalty stoppen of in de 90ste minuut nog een belangrijke redding verrichten. Dat is me niet gelukt. Het is niet gelopen zoals verwacht, maar ik blijf erbij: het niveau in Engeland is niet te hoog gegrepen voor mij", besluit hij.