Duel tussen 2 broers dit weekend in de Jupiler Pro League: "Zullen ons voetje niet terugtrekken"

Zondag staat er de wedstrijd tussen STVV en Zulte Waregem op het programma in de Jupiler Pro League. Dit betekent dat de broertjes de Sart tegenover elkaar staan. Alexis kijkt alvast uit naar de confrontatie met broer Julien.

In augustus stonden de broers ook al eens tegenover elkaar. Toen werd het 2-0 voor Zulte Waregem. Alexis de Sart wil revanche nemen zondag: "Ik heb het na onze nederlaag in Waregem een tijdje mogen aanhoren", vertelt de Sart in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik kijk uiteraard uit naar die match - je speelt niet elke week tegen je grote broer - maar ik heb geen stress", gaat de Sart verder. "Het nieuwe is er immers af. Ik zal Julien net als de vorige keer groeten en dan zit ik in mijn match."

Je speelt niet elke week tegen je grote broer

"Waarom zouden we elkaar moeten mijden? Het zijn vooral mijn ouders die last zullen hebben van nervositeit. Als wij spelen, zijn ze nooit op hun gemak. Ik kan mij hun gezicht al inbeelden mochten Julien en ik samen in duel gaan..."

'We zullen ons voetje niet terugtrekken, maar over het algemeen houden we het fair play. Laten we zeggen dat we van nature respectvolle jongens zijn. De enige plek waar het eventueel uit de hand zou kunnen lopen tussen ons, is in de tuin van onze ouders", aldus de speler van STVV met een lach.

Alexis wint op punten

Alexis zit aan twee doelpunten en twee assists, broer Julien heeft dit seizoen nog niet gescoord. Alexis de Sart: "Ik sta twee doelpunten voor, maar ik ga hem daar zeker niet mee jennen."

"Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat het vooral aan zijn positie ligt. Ik speel hoger dan hij, ik krijg dus meer kansen om in de zestien te komen. Maar met zijn schot zou hij toch al gescoord moeten hebben. Het ziet er bij hem altijd zo gemakkelijk uit. Alsof het hem geen moeite kost. Maar we hebben wel met elkaar gemeen dat we allebei harde werkers zijn" , besluit de Sart.