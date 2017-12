Dury haalt limieten van Essevee aan en wijst naar de concurrentie: "Ze werden weggeplukt door Club Brugge, AA Gent..."

Zulte Waregem beleeft een moeilijk seizoen. In de competitie tuimelde de Belgische bekerwinnaar uit de top 6. En ook het Europese avontuur werd niet bepaald een succes.

Essevee kon de Europa League niet combineren met de Jupiler Pro League en daar ziet coach Francky Dury meerdere oorzaken voor. Beloftevolle jongeren kunnen immers niet week na week het verschil maken. "Voor jongens van 19, 20 jaar is Europees voetbal een belasting. Een kwestie van fysiek, een gebrek aan métier en ervaring", zegt Dury in Het Nieuwsblad.

"Aan die jongens, hoe talentvol ook, kan je niet vragen ons te kwalificeren in Europa. En zodra ze wél het verschil kunnen maken, worden ze weggehaald door Europese topclubs, zoals Tielemans. Zelfs Ajax kan Bandé hier zomaar weghalen."

Eigen jeugdspelers geen oplossing

Anderlecht en KV Mechelen profiteren daar op financieel vlak van. Bij Zulte Waregem stelt zich een bijkomstig probleem. "Bij Essevee moeten we door ons beperkt budget spelers huren. We leiden ze op, maar kunnen ze dan niet verkopen, wat dan weer het budget niet kan optrekken", aldus Dury.

"En talenten als Hazard, Malanda en Meïté moeten we meteen laten vertrekken. Eigen jeugdspelers opleiden is ook geen oplossing. Drie jaar geleden hadden we een heel talentvolle U14-lichting en in maart waren er al zeven weggeplukt door Club Brugge, AA Gent..."