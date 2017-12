Hilarisch, gedurfd (én beetje fout...): met deze tweet verwelkomt Zulte Waregem het Italiaanse SS Lazio

Foto: © photonews

Zulte Waregem staat vanavond voor zijn laatste opdracht in de Europa League. Op bezoek aan de Gaverbeek: het Italiaanse SS Lazio. Een ploeg met een (extreem)rechtse reputatie en dan pakt Essevee ook nog uit met een behoorlijk gedurfde tweet ter verwelkoming van de Romeinse gasten...

Met onderstaand berichtje inclusief GIF van een beroemde scène uit de film 'Inglourious Basterds' van de alom geprezen regisseur Quentin Tarantino wilden ze bij Zulte Waregem origineel uit de hoek komen. Opdracht geslaagd want dergelijke verwelkoming springt natuurlijk in het oog, maar is tevens nogal gedurfd en een beetje ongelukkig.



De film in kwestie speelt zich namelijk af in WOII met de nazi's in de hoofdrol. Een commando onder leiding van de Amerikaanse luitenant Aldo Raine (gespeeld door Brad Pitt) doet er alles aan om de Duitse tegenstanders in de pan te hakken. Als je dan weet dat SS Lazio, de club van onze landgenoot Jordan Lukaku, vaak - al dan niet terecht - gelinkt wordt aan een bepaald regime...