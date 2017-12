Europa League: Castagne ongeslagen naar knock-outfase, Arsenal haalt de bijl boven en Vitesse verrast Nice

Voor vele ploegen in de Europa League was het D-Day: overwinteren of niet? Voor het overzicht van alle wedstrijden kan u hier terecht.

Atalanta, met Timothy Castagne op de bank, heeft de onderlinge strijd om de eerste plaats met Olympique Lyon gewonnen met 0-1. Zo blijven ze ongeslagen in één van de moeilijkste groepen van het hele toernooi. In dezelfde groep won Everton overtuigend met 0-3 tegen Apollon Limassol, maar zij waren allebei al mathematisch uitgeschakeld.

Nog opvallend is hoe AC Milan ten onder ging tegen het kleine Rijeka. Goals in het begin van beide helften maakten er 0-2 van, maar de Italianen mogen zich wel de leider van groep D noemen.

Tweede lading

De andere twee ploegen van groep K hielden het bijna op een scoreloos gelijkspel, maar in de slotfase kon Castaignos toch scoren voor Vitesse. Zo verlaten ze het Europese toneel met opgeheven hoofd, maar ze eindigen wel als laatste, onder Zulte Waregem.

Arsenal zorgde voor de grootste overwinning van de avond, want ze hakten BATE Borisov in de pan met 6-0. Bij Real Sociedad stond Adnan Januzaj in de basis, maar hij verloor met 1-3 tegen Zenit Sint-Petersburg.

Zo dadelijk volgt een overzicht met alle ploegen die doorstoten naar de volgende ronde...

Overzicht van de Europa League:

