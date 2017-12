Toch nog meer dan drie matchen schorsing voor Ricardo Sá Pinto?

Foto: © photonews

Standard wacht bang af welke straf trainer Ricardo Sá Pinto zal krijgen voor zijn wangedrag langs de zijlijn (en op het veld) tijdens de beladen bekermatch tussen Anderlecht en Standard van vorige week. Het Bondsparket wil alvast dat de Portugees meer krijgt dan drie speeldagen schorsing.

Morgen weet de Luikse club wat het wordt voor de passionele coach Sá Pinto. Standard zelf gaat resoluut voor de vrijspraak. De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich dan over de zaak en zal meteen ook een definitieve uitspraak formuleren.



De Geschillencommissie trakteerde de 45-jarige trainer van de 'Rouches' op een schorsing van drie speeldagen, dat zou betekenen dat hij de matchen tegen Waasland-Beveren en AA Gent én de bekermatch tegen Oostende vanuit de tribune moet volgen.

Drukke namiddag

Standard en het Bondsparket staan alvast lijnrecht tegenover elkaar want laatste instantie wil alsnog een straf van zes weken zien. Morgen weten we wat het wordt. Het belooft alvast een drukke namiddag te worden want het Bondsparket gaat ook in beroep tegen de drie weken schorsing van aanvaller Lewis Enoh (Lokeren) voor een elleboogstoot tegen STVV.



En dat is nog niet alles want ook de vrijspraak van de middenvelders Ahmed El Messaoudi van KV Mechelen en Ruslan Malinovskyi van RC Genk stuit op verzet. Beide heren kregen een rood karton in hun onderlinge confrontatie in de 1/8ste finales van de beker.