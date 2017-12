Ghelamco houdt Eurostadion in leven: "We hebben een harde belofte gemaakt: een nieuwe voetbaltempel bouwen in Brussel"

Brussel is definitief geschrapt als één van de speelsteden voor het EK 2020. Maar dat wil niet zeggen dat het Eurostadion er uiteindelijk niet zal komen. Toch als we Philip Neyt, topman van Ghelamco, mogen geloven.

"Ghelamco is meer dan ooit vastberaden om als bouwheer de belofte van een nieuwe voetbaltempel na te komen", staat er in een persbericht van het bouwbedrijf. Het mislopen van het EK hoeft dus niet per se het einde van het Eurostadion te betekenen.

We zijn mensen van ons woord en zullen er alles aan doen om onze verbintenis na te komen

"Als bouwheer hebben we een harde belofte gedaan, ten opzichte van de fans van het Belgisch voetbal, van de nationale ploeg, van de stad Brussel en heel het land: een nieuwe voetbaltempel bouwen in de Europese hoofdstad."

Kritiek op politiek

In hetzelfde bericht wordt de schuld naar de andere partijen verschoven. Zo ergert het bedrijf zich aan "nodeloze administratieve vertragingen" en "beleidsniveaus die constant met elkaar botsen en stokken in de wielen steken."