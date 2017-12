Hazard is een uitstekende strafschopnemer, maar ... Timmy Simons kan betere cijfers voorleggen

Afgelopen weekend zette Hazard een penalty om met een 'Panenka' tegen Newcastle United. Zelden mist de Belg een strafschop en we maakten een vergelijking met enkele andere toppers.

Als Eden Hazard een strafschop mag nemen, dan ben je als doelman quasi zeker dat je de bal uit het doel mag gaan vissen. De druk die er bij het nemen van een penalty komt kijken lijkt de kleine Belg allerminst te deren.

Meestal trapt hij zijn penalty's laag over de grond, maar afgelopen weekend besloot hij het eens met een 'Panenka' te proberen. Met succes.

Eden Hazard is dus een echte specialist. Al 44 strafschoppen heeft de speler van Chelsea moeten nemen in zijn carrière. Daarvan wist hij er 38 van te scoren. Straffe cijfers en daarmee doet hij beter dan toppers als Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar.

Timmy Simons

In de Jupiler Pro League kennen we natuurlijk allemaal Timmy Simons als absolute specialist in het trappen van penalty's. De ervaren rot heeft in zijn loopbaan 67 strafschoppen moeten nemen. Daarvan werden er 61 succesvol omgezet en hiermee is hij zelfs efficiënter dan Hazard.