Ex-ploegmaat over Hazard: "Als hij de Ballon d'Or wil winnen moet hij naar daar"

Eden Hazard verkeert in een uitstekende vorm en wordt al langer gelinkt aan de grote topclubs. Vooral Real Madrid zou de Rode Duivel maar wat graag willen binnenrijven. Volgens Michael Essien moet Hazard de overgang maken als hij ooit de Ballon d'Or wil winnen.

"Eden is zo'n goede voetballer. Hij is heel snel, zeer sterk aan de bal. Hij is weliswaar klein, maar geloof me, hij is sterk. Het is moeilijk om hem van de bal af te krijgen. Een heel goede speler", spaart de voormalig ploeggenoot zijn lof niet voor Hazard.

Als je Hazard hebt, kun je altijd iets

"Ik begrijp echter ook waarom Real Madrid zogenaamd interesse zou hebben", gaat Essien verder. "Hij wordt steeds beter, week in week uit. Als je Hazard hebt, kun je altijd iets. Hij creëert altijd iets. Hij levert assists, hij scoort. Hij heeft dat magische gevoel. Hij is op dit moment de belangrijkste voetballer van Chelsea."

Contract verlengen bij Chelsea

Het contract van Hazard bij Chelsea, die volgende maand 27 jaar wordt, loopt medio 2020 ten einde. Essien zou de kleine Belg graag zien verlengen: "Ik denk dat Chelsea zijn contract moet vernieuwen. Je wilt je beste spelers niet kwijtraken."

"Alleen voetballen, motiveert Eden. Dat is waar hij het meeste van geniet. Het zou Chelsea enorm veel geld kosten om een speler als Hazard te vervangen. Ik hoop dat ze hem voor een langere periode kunnen vastleggen", aldus Essien.