Van Holsbeeck blikt terug op CL-campagne en praat over verkoop Anderlecht: "Zoeken de beste oplossing"

Foto: © photonews

Herman Van Holsbeeck heeft een round up gemaakt van de Champions League-campagne. Uiteraard kan die niet al te positief benaderd worden, maar toch zag de manager van paars-wit positieve zaken. Al weet hij dat er ook iets moet veranderen.

Van Holsbeeck zag zijn team 3 op 18 pakken, geen al te best bilan. “PSG en Bayern waren teams van een andere planeet en toch konden we thuis tegen Bayern onze voet naast die grootmacht zetten."

"Chapeau voor de groep en de technische staf. Want als er één ding duidelijk is: met een budget als het onze dat al jaren hetzelfde is, wordt het steeds moeilijker om punten te pakken tegen die wereldteams", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Voor de club en de supporters

Een verkoop aan een kapitaalkrachtig man of groep zou dat kunnen oplossen. “We zoeken sowieso de beste oplossing voor iedereen. Zowel voor Anderlecht als club als voor onze supporters. We zullen dan wel zien wat er in de komende weken gebeurt.”