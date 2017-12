Voormalige topspits heel openhartig over seksuele uitspattingen: "Orgieën? Meer dan één!"

Hernan Crespo was in zijn tijd een echte topspits. De Argentijn scoorde echter niet alleen op het veld, maar ook ernaast. En over die feiten is hij bijzonder eerlijk. Zo liet hij blijken in de tv-show 'El Destape'.

Het ging er over de seksuele uitspattingen van voetballers. En Crespo liet zich niet onbetuigd toen het thema orgieën werd aangesneden. "Dat heb ik meer dan één keer gedaan", zei hij prompt. "Dat waren serieuze ervaringen. Je bent jong en bekend, dan doe je alles hé. Alé, niet alles, maar je test wel veel uit. Ik profiteerde er ook van. Op dat vlak heb ik niets gemist."

Op de volgende vraag - of er meer vrouwen dan mannen bij betrokken waren - was hij ook openhartig. "Altijd meer vrouwen. Maar ik was ook lang vrijgezel. Ik leerde mijn vrouw pas kennen op mijn 27ste. Ik kon tot dan dus doen en laten wat ik wilde."