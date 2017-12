Matias Suarez gebruikte 'terreurdreiging' als excuus om contract bij Anderlecht te verbreken, daar moet hij nu deze schadevergoeding voor betalen

Matias Suarez verbrak in 2016 zijn contract bij Anderlecht om terug te keren naar zijn thuisland Argentinië. De aanvaller gebruikte de terreurdreiging in ons land als excuus om zijn verbintenis met de Brusselaars eenzijdig te ontbinden.

Anderlecht vocht de zaak aan voor de wereldvoetbalbond FIFA. Een panel van ­internationale sportjuristen oordeelde dat de terreurdreiging in België niet als geldige reden kan beschouwd worden om zijn contract te verbreken. Ukkel, waar Suarez acht jaar woonde, ligt immers niet in oorlogsgebied. De aanvaller vertrok enkele maanden na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro.

El Artista wordt nu veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 euro, meldt Het Nieuwsblad. Een bedrag dat overeenkomt met een halfjaar van zijn loon. Paars-wit eiste aanvankelijk 4 miljoen euro en kan in beroep gaan tegen de beslissing, net als Suarez. De polyvalente spits voetbalt momenteel voor het Argentijnse Belgrano.