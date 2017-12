Johan Boskamp maakt stunt van Feyenoord van dichtbij mee: "50.000 mensen werden helemaal gestoord"

Foto: FOX Sports

Feyenoord deed gisteren wat niemand mogelijk achtte: op de slotspeeldag van de Champions League stunten tegen Napoli. De Nederlandse kampioen deed De Kuip daveren, de 2-1 in blessuretijd zorgde voor een zalige ontlading. Johan Boskamp maakte het feestgedruis van dichtbij mee en vond het geweldig.

De Nederlandse analist wilde het laatste CL-duel van zijn geliefde club voor geen geld van de wereld missen en zal zich zijn avondje Rotterdam niet beklaagd hebben. Q2-presentator Tom Coninx haalde 'Bossie' na afloop van de verlossende overwinning aan de lijn: "50.000 mensen werden helemaal gestoord bij die goal, ze waren ontzettend gelukkig."

Naar analogie met RSCA

Boskamp himself genoot natuurlijk ook met volle teugen: "Als Feyenoord wint, ben ik altijd gelukkig. We winnen niet zoveel in de Champions League hé. Het lijkt een beetje op Anderlecht. Hoe ik terugkijk op de campagne van mijn ploeg? Het is precies hetzelfde als bij RSCA. Als je in de laatste wedstrijd tegen Napels, toch een van de betere ploegen, kunt stunten, is dat geweldig."



Feyenoord kon profiteren van de mentale tik die Napoli kreeg vanuit Oekraïne: "Op een bepaald moment kom je op 1-1 en je hoort ook de tussenstand van Shakhtar Donetsk en Manchester City tijdens de rust. Na 10 minuten zie je dan dat Napoli al gaat wisselen om mensen te sparen. Ik denk dat er in de tweede helft van beide ploegen niet veel ballen op doel zijn geweest."