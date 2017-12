3 op 21 en 2 op 18, maar Peter Bosz blijft optimistisch na onthutsende reeks Dortmund: "Als dat lukt, kunnen we ver komen in Europa League"

Borussia Dortmund zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de recente 3 op 21 in de Bundesliga sloot de Duitse topclub gisteravond de groepsfase van de Champions League af met een al even povere 2 op 18. Wel goed voor een plekje in de Europa League, trainer Peter Bosz bekijkt het positief.

"We hebben opnieuw getoond dat we ons kunnen meten met een Europees topteam als Real Madrid. We hebben het in grote delen van de wedstrijd uitstekend gedaan. We moeten nu eerst en vooral weer matchen winnen en goed voetbal blijven brengen. Als dat lukt kunnen we heel ver komen in de Europa League'', klinkt het bij de optimistisch gestemde Bosz.



Borussia Dortmund keek in Santiago Bernabéu al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar via de Gabonese spits Aubameyang sloeg de huidige nummer zes in Duitsland knap terug: 2-2. Uiteindelijk deed Lucas Vázquez tien minuten voor tijd toch het licht uit bij de mannen van de geplaagde Peter Bosz.

Kansen afmaken

"Die vroege achterstand mag ons eigenlijk niet overkomen. We hadden afgesproken om compact te verdedigen. We speelden iets minder offensief dan in andere wedstrijden. Als je wat minder ver naar voren staat, moet je echter wel zorgen dat je de nodige agressie toont. Dat was in het begin niet het geval. Gelukkig hebben we ons herpakt en versierden we heel wat kansen. Alleen moet je die ook nog afmaken, we hadden meer goals moeten scoren."