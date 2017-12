Europa League: Castagne en co. ongeslagen naar knock-outfase, AC Milan groepswinnaar ondanks blamage

Voor vele ploegen in de Europa League is het D-Day: overwinteren of niet? Voor het overzicht van alle wedstrijden kan u hier terecht.

Atalanta, met Timothy Castagne op de bank, heeft de onderlinge strijd om de eerste plaats met Olympique Lyon gewonnen met 0-1. Zo blijven ze ongeslagen in één van de moeilijkste groepen van het hele toernooi.

In dezelfde groep won Everton overtuigend met 0-3 tegen Apollon Limassol, maar zij waren allebei al mathematisch uitgeschakeld.

Nog opvallend is hoe AC Milan ten onder ging tegen het kleine Rijeka. Goals in het begin van beide helften maakten er 0-2 van, maar de Italianen mogen zich wel de leider van groep D noemen.

Later op avond volgt een overzicht met alle ploegen die doorstoten naar de volgende ronde...

Overzicht van de Europa League:

