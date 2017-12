Albert Stuivenberg krijgt wel heel veel respijt, Patrick Janssens legt uit waarom

Foto: © photonews

Als je het aan de meeste fans van Racing Genk zou vragen, heeft Albert Stuivenberg zijn houdbaarheidsdatum reeds overschreden. Maar niet voor Patrick Janssens. De CEO van de Limburgers legt uit waarom ze zoveel geduld hebben met hun trainer.

Stuivenberg is blijkbaar een makkelijk man om mee te werken. "De sterkte van Albert Stuivenberg is dat hij in zijn analyses nooit de fout in de schoenen van spelers schuift, nooit zeurt dat hij bepaalde spelers niet heeft gekregen en geen eisen stelt over wie er in januari moet gehaald worden", aldus Janssens in S/V Magazine.

"Als je beslissingen collectief neemt, is de kans kleiner dat extern kritiek wordt geleverd. Hier wordt, als het moeilijk gaat, geen zwartepietenspel gespeeld. Zodra een trainer publiekelijk zegt dat hij zich in de steek gelaten voelt door spelers of bestuur, begint het zwartepieten. Bij ons is dat dit seizoen niet gebeurd."