🎥 Transferhonger van Ajax niet te stillen: na Bandé voor 9,5 miljoen trekt Nederlandse topclub ook dit jonkie aan

Foto: © photonews

Ajax is 'on fire' op de transfermarkt. De Nederlandse (top)traditieclub uit Amsterdam spendeerde afgelopen week al 9,5 miljoen euro aan Hassane Bandé van KV Mechelen en trekt nu ook nog eens de piepjonge Nederlander Perr Schuurs aan. Investeren in de toekomst heet dat dan.

De Johan Cruyff Arena is altijd de ideale omgeving geweest voor ontluikend talent en met de transfers van ruwe diamant Bandé - het goudhaantje van KV Mechelen - en de 18-jarige Schuurs loopt er binnenkort nog meer jong geweld rond bij de nummer drie in de Nederlandse Eredivisie.



Defensief talentje Schuurs komt over van tweedeklasser Fortuna Sittard, waar hij het ondanks zijn jonge leeftijd al tot kapitein had geschopt. De centrale verdediger tekende bij Ajax een contract voor 4,5 jaar, maar mag tot het einde van het seizoen op huurbasis bij zijn huidige club blijven. Welke som er gemoeid is met de overgang van het Nederlandse jonkie is niet bekend.