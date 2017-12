Ghelamco-bestuurder wijst naar Anderlecht in Eurostadion-dossier: "Waarom hebben ze dan getekend?"

Deze namiddag rond 18u valt het verdict of Brussel nog in aanmerking komt als speelstad voor het EK 2020 of niet. De voortekenen zijn niet al te positief. Ghelamco-bestuurder Philip Neyt wijst in een opiniestuk naar de rol van Anderlecht in het verhaal.

Neyt begrijpt niet waarom Anderlecht ineens een bocht van 180 graden maakte. "In maart 2015 besliste de Brusselse gemeenteraad om Ghelamco te weerhouden als voorkeursbieder onder de opschortende voorwaarde dat er een beginselakkoord was met RSC Anderlecht; dit akkoord kwam er in oktober 2015. Ghelamco zou zonder dit akkoord nooit een erfpacht bekomen hebben op Parking C."

Waarom?

"Indien RSC Anderlecht werkelijk zo gekant zou zijn tegen het Eurostadium, waarom heeft het dit beginselakkoord dan toch goedgekeurd en getekend, en dit na deliberatie in twee vergaderingen van de Raad van Bestuur met het huidige management, dat zich vandaag tegen het stadion heeft gekeerd? "

"Waarom zat het huurbedrag (op RSC Anderlecht papier), waarvan sprake in de media, al in het aanbestedingsdossier van 2014, en waarop alle kandidaat-bieders zich baseerden om hun business plan op te stellen voor het Eurostadium; business plan dat deel uitmaakte van het aanbestedingsdossier?