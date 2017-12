Primeur in Champions League: nog nooit deden Engelse ploegen het zo voortreffelijk, maar is dat wel goed voor ons?

Was het jou ook al opgevallen? Maar liefst vijf Engelse teams wisten zich de voorbije dagen te kwalificeren voor de 1/8ste finales van de Champions League. Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool én Chelsea schaarden zich bij de laatste 16 en die 5 op 5 is een historisch feit.

Dat er überhaupt vijf ploegen deelnamen aan de poulefase van het kampioenenbal was al een primeur, maar dat ze ook nog eens alle vijf doorstoten naar de volgende ronde? Da's toch kras. En ze deden het bovendien met verve. Nooit eerder gezien, de Premier League floreert in Europa. Het was de voorbije jaren wel even anders.



Groep A:

Manchester United groepswinnaar met 15 punten



Groep C:

Chelsea eindigt twee met 11 punten (evenveel als groepswinnaar AS Roma)



Groep E:

Liverpool groepswinnaar met 12 punten



Groep F:

Manchester City groepswinnaar met 15 punten



Groep H:

Tottenham Hotspur groepswinnaar met 16 punten

Everton lelijke eendje

De prestaties van de Engelse ploegen in Europa, in de Europa League is Arsenal al zeker van groepswinst, staan in schril contrast met die van onze Belgische teams. Wij hebben na de jaarwisseling geen enkele vertegenwoordiger meer op het Europese toneel. Vanuit Engelse optiek valt momenteel enkel Everton valt in de EL serieus uit de toon met amper 1 puntje uit vijf matchen.



Dat de kans niet gering is dat er straks een Engels team in de finale van de Champions League staat vast en dat is toch ook alweer van 2012 geleden. Chelsea vloerde toen Bayern München na strafschoppen (5-4). Een jaar eerder werd Manchester United afgetroefd door FC Barcelona (3-1).

Vijf jaar op rij in CL-finale

Van 2005 tot 2009 stond er trouwens vijf (!) keer op rij een ploeg uit de Premier League in de eindstrijd: Liverpool triomfeerde in 2005 tegen AC Milan. Arsenal en opnieuw Liverpool verloren in 2006 en 2007 hun finale en in 2008 kregen we zelfs een volledig Engelse clash tussen Man United en Chelsea: 1-1 (6-5 na penalty's). Ook in 2009 bereikten 'The Mancunians' de finale, die ze met 2-0 verloren van FC Barcelona.



Hoeveel Engelse teams bereikten voorbije 10 jaar 1/8ste finales?

2016/2017: 3 (Arsenal, Leicester en Manchester City)

2015/2016: 3 (Chelsea, Arsenal en Manchester City)

2014/2015: 3 (Chelsea, Arsenal en Manchester City)

2013/2014: 4 (Arsenal, Chelsea, Man United en Man City)

2012/2013: 2 (Arsenal en Man United)

2011/2012: 2 (Chelsea en Arsenal)

2010/2011: 4 (Chelsea, Arsenal, Tottenham en Man United)

2009/2010: 3 (Chelsea, Arsenal en Man United)

2008/2009: 4 (Chelsea, Arsenal, Liverpool en Man United)

2007/2008: 4 (Chelsea, Arsenal, Liverpool en Man United)

Slecht nieuws voor ons?

Of de kwalificatie van de Engelse (top)teams vanuit Belgisch perspectief wel zo een goede zaak is, is wel een ander paar mouwen. Onze Rode Duivels in de Premier League hebben het al ontzettend druk met 38 competitiematchen, de FA Cup en de League Cup (of Carabao Cup) en daar komt nu ook nog eens bijkomende Europese belasting bij. En dat terwijl we straks naar het WK in Rusland moeten om geschiedenis te schrijven? We bidden en steken alvast wat kaarsjes aan voor De Bruyne, Lukaku, Hazard, Vertonghen en co. Dat ze allemaal fit en scherp mogen bijven want in juni hebben we ze hard nodig...