Record in de Champions League: nog nooit zoveel Belgen in de knock-outfase

Een recordje voor de Belgen in de Champions League: maar liefst 14 Rode Duivels bereikten met hun club de knock-outfase. De Belgische voetballers drukken dus steeds meer hun stempel op het kampioenenbal.

Barcelona, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Roma en PSG wisten zich allemaal voor de knock-outfase van de Champions League te plaatsen. Dit wil ook zeggen dat maar liefst 14 Belgen doorstoten: een record.

Club Spelers Tottenham Vertonghen, Alderweireld en Dembélé Manchester City De Bruyne en Kompany Manchester United Lukaku en Fellaini Chelsea Hazard, Courtois en Batschuayi Barcelona Vermaelen PSG Meunier Liverpool Mignolet AS Roma Nainggolan

Ook met recordaantal Belgen in buitenlandse loondienst gestart aan de poulefase

Een mooi cijfer dus, maar ook bij het begin van de Champions League was er al een record voor onze landgenoten. Maar liefst 25 Belgen in buitenlandse loondienst waren er bij in de poulefase. Tot dit seizoen waren er nooit meer dan 15 Belgen in buitenlandse loondienst ingeschreven voor de Champions League.

Voor all-time topschutter bij de Rode Duivels Romelu Lukaku was het de eerste keer dat hij mocht deelnemen aan de Champions League en hij stoot dus meteen ook door naar de laatste 16.

Vorig seizoen

De voorbij Champions League-campagne was het veel triestiger gesteld voor de Belgen. Maar tien landgenoten in buitenlandse loondienst startten aan het Kampioenenbal en amper 5 wisten zich met hun club te plaatsen voor de knock-outfase.