Red Flame Tine Schryvers over hoe ze telkens de mentale veerkracht weet te vinden na haar zware blessures: "Anders nooit teruggekomen"

Tine Schryvers heeft al te maken gekregen met enkele zware blessures. Mede dankzij haar geloof weet ze telkens de mentale kracht te vinden om sterker terug te keren.

Vanwaar al die tattoos bij Tine Schryvers? "Ik ben vrij gelovig en het helpt me ook wel bij al die blessures. Als ik mijn geloof niet had, dan had ik nooit kunnen terugkomen denk ik", zegt Schryvers.

De tattoo op haar rechterarm springt wel in het oog: "Dat is een tekst uit de bijbel. Die lees ik ook ja. Allemaal vanwege mijn geloof", aldus de Red Flame.