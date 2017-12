Dries Mertens baalt als een stekker: "Zo snel mogelijk knop omdraaien want zondag weer belangrijke match"

Foto: © photonews

Héél erg zuur. Dries Mertens mocht eindelijk nog eens in zijn tweede vaderland Nederland voetballen, maar zijn bezoekje aan Rotterdam draaide uit op een bittere ontgoocheling. 2-1 verloren én ook nog eens uitgeschakeld in de Champions League. Het kampioenenbal verliest een topploeg én topspeler.

Mertens: "Ik had gehoopt van hier iets vrolijker te kunnen staan, maar jammer genoeg is het ons niet gelukt om door te stoten. We moeten zo snel mogelijk de knop omdraaien want zondag hebben we weer een belangrijke match. De niet-kwalificatie is zonder twijfel de grootste ontgoocheling want zelfs als we vandaag hadden gewonnen, waren we nog niet door. Dat is heel jammer. Nu gaan we naar Europa League, maar zoals ik het zeg: zondag hebben we weer een wedstrijd en op die manier willen we deze match doorspoelen en vergeten."



Was het geloof bij de rust al weg bij Napoli? "Ja, je weet natuurlijk dat Manchester City moet gaan winnen in Oekraïne en dat wordt heel moeilijk als het 2-0 staat. Liep het daardoor minder vlot bij ons? Ergens gaat dat wel in hoofdje zitten ja, maar iedereen heeft alles gegeven hoor. We zitten gewoon even in een fase waarin niet alles meezit. Als je de match van vandaag bekijkt, verdienen we hier in principe gewoon te winnen. Ons spel is op dit moment iets minder snel en iets minder zoals het altijd is gweest. Maar goed, we willen zondag tegen Fiorentina weer belangrijk zijn."