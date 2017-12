Miljoenenclaim waar Gheysens mee dreigt tegen Anderlecht kan oplopen tot wel 70 miljoen euro

Foto: © photonews

Enkele dagen geleden raakte bekend dat Paul Gheysens, de sterke man achter bouwfirma Ghelamco, met een schadeclaim dreigt tegen Anderlecht indien hij de voetbalclub niet mag kopen. Een bedrag dat bijzonder hoog kan oplopen.

Donderdag beslist de Europese voetbalbond UEFA over het Eurostadion, de voetbaltempel die natuurlijk verbonden is met de overname van Anderlecht. Indien Gheysens de Belgische recordkampioen in handen krijgt, heeft hij meteen ook een club om in het stadion te gaan voetballen.

Verschillende aandeelhouders zijn echter tegen de komst van Gheysens naar Anderlecht. (Lees er HIER meer over) Indien paars-wit echter niet met de bouwheer in zee gaat, dreigt die met een schadeclaim. In een princiepsakkoord van 2015 stond namelijk dat alle partijen zich zouden engageren voor de komst van het Eurostadion.

Vervelende situatie

De schadeclaim kan volgens insiders oplopen van 30 tot 70 miljoen euro, meldt Het Laatste Nieuws. Als Gheysens Anderlecht overneemt, zou de claim vervallen. Deze situatie brengt de Brusselse topclub in een vervelende positie.