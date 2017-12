Schande van Europa: bureaucratisch getouwtrek rond Eurostadion nekt onze EK-kandidatuur 2020

Foto: © photonews

Geheel onverwacht is het niet door het gekrakeel rond het Eurostadion, maar intussen is het wel officieel dat ons land naast de rol van speelstad voor het EK 2020 grijpt. De vier matchen gaan door in het Engelse Wembley, dat heeft de voorzitter van de UEFA wereldkundig gemaakt.

Onze hoofdstad Brussel voldoet door het aanslepende dossier van het Eurostadion niet aan de noodzakelijke voorwaarden van de UEFA, dat is kort en bondig de uitleg van de Sloveense voorzitter Aleksander Ceferin.



"De vier wedstrijden die in Brussel zouden doorgaan, worden overgeheveld naar Wembley. Dat betekent dat er zeven matchen plaatsvinden in de Britse hoofdstad Londen. Daar waren namelijk ook al de halve finales en de finale voorzien. De openingsmatch van Euro 2020 wordt afgewerkt in Rome", luidt het oordeel.

#UEFAExCo: Breaking news@UEFAEURO 2020: Host city pairings confirmed:



Group A: Rome & Baku

Group B: Saint Petersburg & Copenhagen

Group C: Amsterdam & Bucharest

Group D: London & Glasgow

Group E: Bilbao & Dublin

Group F: Munich & Budapest



More to follow pic.twitter.com/UeQd8kHTVg — UEFA (@UEFA) December 7, 2017

De knoop werd vandaag doorgehakt in het Zwitserse Nyon tijdens een meeting van de raad van bestuur van de UEFA. Een van de hoofdthema's was probleemkind Brussel. Ons land mocht zich opmaken voor de organisatie van drie poulewedstrijden - inclusief misschien zelfs de openingsmatch - van het EK 2020 én een achtste finale. Voorwaarde was wel dat er een nieuw en modern stadion zou neergepoot worden: het intussen beruchte Eurostadion. Het Koning Boudewijnstadion kwam immers niet in aanmerking.

Onduidelijkheid troef

Onze vraag om uitstel omdat we pas in januari 2018 duidelijkheid zullen hebben over de noodzakelijke omgevingsvergunning kreeg dus geen gehoor. "We konden het risico niet nemen om te wachten. De discussie heeft lang geduurd, maar we weten op vandaag nog altijd niet of Brussel het vereiste stadion zal kunnen bouwen."

UEFA-topman Ceferin vervolgt zijn betoog: "Men kan nog steeds niet de nodige documenten verschaffen en de deadline lag op vandaag. We hebben een brief ontvangen met de vraag om uitstel tot 31 januari 2018. Het stadion op tijd gebouwd krijgen, is een probleem voor Brussel, maar wij kampen met een nog veel groter euvel als de constructie in kwestie er uiteindelijk niet komt."