Vrijdag kent Sa Pinto zijn straf, Standard grijpt nu al in en dat heeft gevolgen voor de pers

Ricardo Sa Pinto kreeg dinsdag door de Geschillencommissie een schorsing van 3 speeldagen opgelegd. Een sanctie waartegen de Rouches in beroep gingen.

Vrijdag om 14 uur komt de zaak voor en weet Sa Pinto of hij 's avonds tegen Waasland-Beveren op de bank kan plaatsnemen. Indien hij ook in beroep geschorst wordt, mag de Portugese trainer niet in de dug-out verschijnen.

De heisa rond de schorsing van Sa Pinto heeft nog verdere gevolgen. De wekelijkse persconferentie in aanloop naar de wedstrijd gaat niet door, schrijft Het Laatste Nieuws. Standard wil namelijk de uitspraak van morgen afwachten, en voorkomen dat Sa Pinto verklaringen aflegt over een mogelijke sanctie. Ook de andere leden van de technische staf zullen niet met de media praten.