Tessa Wullaert in de bres voor Special Olympics met ... Bongobon

Foto: © photonews

Tessa Wullaert is hét uithangbord van onze Belgian Red Flames en ze maakt daar graag gebruik van om zich ook in te zetten voor het goede doel.

Deze zomer is ze de nieuwe ambassadrice geworden van Special Olympics Belgium, de vereniging voor sporters met een mentale beperking in ons land die ook steevast grote toernooien afwerken.

Het concept ligt haar na aan het hart en dus wil ze ook in deze eindejaarsperiode graag een duit in het zakje doen.

Via de sociale media wil ze graag een 'Special Olympics Volunteer Experience Box' aan de man (of vrouw) brengen. Alle informatie via de link hieronder: