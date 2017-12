Record(je) voor Vermaelen: Is de Rode Duivel nu vertrokken bij FC Barcelona?

Foto: © photonews

In 2014 maakte Thomas Vermaelen verrassend de overstap naar de Catalaanse topclub FC Barcelona. Mede door blessures is deze overgang vooralsnog geen groot succes geweest. Nu lijkt de Rode Duivel er toch door te komen.

In de zomer van 2014 werd Thomas Vermaelen verrassend voorgesteld bij de Spaanse topclub FC Barcelona. Daarna sukkelde de Rode Duivel van de ene blessure in de andere en kwam daardoor nog niet veel aan spelen toe bij de Catalanen.

Record(je)

Nu lijkt Vermaelen echter aan zijn heropleving bezig. In de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Lissabon maakte de Belgische verdediger zelfs de 90 minuten vol. Dit was overigens de vierde match op rij dat hij mocht meespelen bij Barcelona. Daarmee breekt hij een nieuw record(je).

Vermaelen slaagde er immers nog niet in bij Barcelona om meer dan 3 matchen achter elkaar te spelen. In 2015 mocht hij 3 keer op een rij eens meedoen als invaller.

Vertrouwen van Valverde

"Hij ziet er goed uit. Hij is sterk in de duels en brengt het spel goed op gang. Telkens als we een beroep op hem doen, heeft hij het goed gedaan", aldus de trainer van Vermaelen.

Speelminuten bij Barcelona

Zoals al eerder gezegd heeft de Rode Duivel nog niet veel gespeeld bij Barcelona. Dit seizoen zit de Rode Duivel aan 378 minuten, in het seizoen van 2014/2015 waren dit er bijvoorbeeld slechts 63.

Seizoen Aantal wedstrijden Aantal speelminuten 2014-2015 1 63’ 2015-2016 20 1271’ 2017-2018 5 378’

Tussenpassage bij AS Roma

In het seizoen 2016/2017 werd Vermaelen uitgeleend aan de Italiaanse ploeg AS Roma. Ook dit werd vanwege blessures geen succes. In 12 wedstrijden kwam de Rode Duivel aan amper 609 minuten.