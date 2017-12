UEFA-voorzitter hard voor België: "Ze hadden de tijd en hebben het niet gedaan"

Foto: © photonews

De UEFA had geen geduld meer met België. Aleksander Ceferin was in zijn verklaring hard voor ons land. Begrijpelijk ook. En van een nieuw uitstel kon geen sprake meer zijn: "Het risico was te groot."

Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, vindt dat Brussel genoeg tijd kreeg. "We hebben lang met hen gediscussieerd. Ze konden ons niet de nodige documenten en garantis voorleggen. ze hadden de tijd en hebben het niet gedaan", klonk het hard.

"Omdat ze met het 'project Eurostadion' niet konden voldoen aan de eisen opgelegd door de UEFA worden de vier matchen die in Brussel voorzien waren, toegewezen aan Wembley", vervolgde hij. "Onze experts vonden het risico te groot."

"Eerst en vooral om het stadion op tijd af te krijgen. En als het niet op tijd af was, konden ze ons ook geen alternatief aanbieden", voegde hij daaraan toe.