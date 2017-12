Deze 11 moeten het doen voor Dury in laatste Belgische match in Europa

Foto: © photonews

De allerlaatste Europese wedstrijd van een Belgische club dit seizoen, dat wordt het sowieso aan de Gaverbeek. Zulte Waregem ziet af in de vaderlandse competitie, maar wil toch nog één keer prikken in Europa.

Francky Dury haalde vooraf op zijn persconferentie al aan dat het competitieformat in de Jupiler Pro League misschien wel aan een grondige revisie toe is, maar zijn team moet voor een laatste keer vol aan de bak in de Europa League.

De derde plek in de poule vasthouden - Vitesse voorblijven - is het devies, nog wat punten sprokkelen voor de coëfficiënt tegen een B- of misschien zelfs C-ploeg van Lazio een extra potentiële bonus. Al moet Dury heel veel troepen missen, waardoor hij zelf weinig roteermogelijkheden heeft.

Doelmannen: Leali, Bostyn, De Nayer

Verdedigers: De fauw, Baudry, Heylen, Walsh, Madu, de Smet, Hamalainen

Middenvelders: Kaya, De Pauw, Doumbia, De Sart, Cordaro, Kastanos, Coopman

Aanvallers: Leya Iseka, Šaponjić

"We zijn misschien wat te zuinig geweest deze zomer in de transferperiode en dus gaan we misschien een correctie moeten uitvoeren in januari. In voetbal gaat het over budget. Geef mij vijf miljoen euro en dan zullen we ook andere transfers doen."

"Ik wilde niet te veel huurspelers, dat gaf ik vorig seizoen al aan. Nu hebben we er opnieuw acht. Ik draag daar ook verantwoordelijkheid voor als sportief manager."

