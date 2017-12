Wie krijgt de zwarte piet toegespeeld na het stadiondebacle? "Vandaag zijn we niet toe aan een schuldvraag"

Foto: © photonews

De Europese voetbalbond UEFA schrapte donderdag Brussel als gaststad van EURO 2020. De aanhoudende discussie omtrent de broodnodige vergunningen deed de Belgische kandidatuur de das om.

En dus is de vraag wie de zwarte piet toegespeeld krijgt? "Vandaag zijn we niet toe aan een schuldvraag", verkondigde CEO Koen De Brabander op een persconferentie.

"Er werden afspraken gemaakt in 2014. Er was een engagement om binnen een bepaalde termijn een stadion neer te zetten, maar daar heb je de nodige vergunningen voor nodig", keek hij de richting uit van de Vlaamse regering. "De vaststelling is dat we vandaag geen host city zijn voor EURO 2020. Het vergunningsdossier loopt verder."

He geduld van de UEFA was klaarblijkelijk op

De KBVB deed er nog alles aan om de UEFA op andere gedachten te brengen. "De laatste maanden hebben we intens gecommuniceerd, zowel met briefwisseling als met onze aanwezigheid in Nyon. Ook vorige week overlegden we nog met de UEFA-secretaris en de leden van het bevoegde comité."

"We deden een verzoek om ons nog acht weken te gunnen. Maar het geduld van de UEFA was blijkbaar op", aldus De Brabander. De Belgische kandidatuur kreeg al tweemaal uitstel.