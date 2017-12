Opvallend: blessuregolf bij KRC Genk, en toch sprak coach Stuivenberg nog geen enkele keer met met verbannen Yoni Buyens

Foto: © photonews

KRC Genk zit in de problemen met z'n middenveld. Sander Berge (hamstrings) en Bryan Heynen (knie) staan nog even aan de kant. Routinier Yoni Buyens terughalen blijkt echter geen optie.

De 29-jarige middenvelder traint al enkele maanden mee met de Genkse beloften. Nu de Limburgers in spelersnood zitten, zou de ervaren Buyens enkele matchen kunnen depanneren.

Hoewel de ex-speler van KV Mechelen, Standard en Westerlo de voorgaande jaren behoorlijk wat ervaring opdeed in onze hoogste klasse, is van een tijdelijke terugkeer in de A-kern geen sprake. Meer zelfs, coach Albert Stuivenberg en Buyens spraken, ondanks deze precaire context, nog nooit met elkaar.

Oplossing tijdens de wintermercato?

Genk trekt de kaart van de jeugd en dus is er voor Buyens geen plaats. De Duffelaar probeert zich bij de beloften zo goed en zo kwaad als het kan scherp te houden. Geen evidente opdracht met enkel oefensessies en geen wedstrijden.

Buyens ziet zijn verbintenis bij de club uit de mijnstad in de zomer van 2018 aflopen, maar rekent tijdens de komende wintermercato op een oplossing. De situatie van doelman Laszlo Köteles, die nog tot medio 2019 onder contract ligt en eveneens met de U21 meetraint, is nóg zorgwekkender.