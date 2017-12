De twee voornaamste zaken die Yves Vanderhaeghe veranderde bij AA Gent én zoveel rendement opleveren

Foto: © photonews

Het gaat goed met de Buffalo's. Onder Yves Vanderhaeghe zijn ze bezig aan een ferme remonte en zo staan ze zelfs voor het eerst in de top-6. Waaraan ligt het succes? Een nieuw systeem én enkele flitsende spelers, zo blijkt.

"Het is vechten voor elke meter, elke match opnieuw. De organisatie staat er wel en we hebben elke keer opnieuw de goede mentaliteit. Alle neuzen staan in dezelfde richting en we gooien er voor elkaar de koppen voor. Het belangrijkste is nu die top-6 proberen vast te houden", aldus Thomas Foket.

"Voor mij is het niet echt een verrassing dat we nu al in die top-6 staan. We moesten op korte tijd veel rechtzetten en dan moet je bij de basis beginnen. Dat hebben we gedaan. Als onze voorlinie dan ook nog eens met klasseflitsen kan komen zoals ze nu doen? Dan komen we al ver. Het nieuwe systeem ligt hen duidelijk, ze flitsen."

Vertrouwen

Een van die flitsers - misschien wel dé belangrijkste man momenteel bij de Buffalo's - is Moses Simon: "Ik voel me beter en heb meer vertrouwen. Ik voel me vrijer dan vroeger en heel het team draait. De coach geeft me veel goede raad en praat met iedereen in de groep. Zo heb ik de goede vibe opnieuw te pakken."

Het moet overigens gezegd: Yves Vanderhaeghe is terug naar de basis gegaan en probeert het voetbal simpel te houden bij de Buffalo's. Hij geeft vrijheid aan de flanken - Kalu en Simon rendeerden al lang niet meer zo goed - en laat hen acties maken, ook als er eens eentje misloopt. Het geeft een mentale boost, net wat Gent nodig had klaarblijkelijk.