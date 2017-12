Moedig Zulte Waregem met vertrouwen Europa uit na doelpuntenrijke stuntzege tegen Lazio

Foto: © photonews

Zulte Waregem is met opgeheven hoofd uit Europa vertrokken. Het hield tegen Lazio de punten thuis na een beklijvende partij met vijf doelpunten en vijzelde zo het puntenaantal op naar 7 op 18. Essevee toonde weerbaarheid en weet opnieuw wat winnen is, waardoor het vertrouwen tankt richting STVV.

Droomstart voor Zulte Waregem in overbodige Europese match

Heylen verdubbelt en geeft Waregemse burger heel veel moed

Caicedo en Lucas zorgen in tien minuten voor 2-2

En dan: wereldgoal Leya Iseka voor het broodnodige vertrouwen

Veel te winnen of te verliezen had Zulte Waregem eigenlijk niet meer in de Europa League, maar na een 3 op 27 win je liever dan dat je een pandoering op je bord krijgt van een veredeld B-elftal van Lazio. Francky Dury van zijn kant had weinig opties om volop te roteren door de vele blessures, maar posteerde De fauw in een vijfmansdefensie tussen Baudry en Heylen.

Droomstart

Negentig minuten lang zagen we de kapitein continu aanwijzigingen geven aan de twee spelers rond hem, maar evenzeer aan de middenvelders of aan doelman Bostyn - geen Bossut in de Europese matchen, want niet op de Europese lijst. Voor de kooi van Bostyn werd het desondanks meermaals gevaarlijk.

Toch verkwanselden de Romeinen vooral flink wat kansen. Luca Crecco trapte tot drie keer toe half naast de bal waar kon/moest gescoord worden, Lukaku bezorgde Walsh en co heel wat loopwerk en een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Desillussie? Neen, vertrouwen getankt!

En daar moest Zulte Waregem niet om malen, want zij waren snel op voorsprong gekomen, nadat De Pauw met de achterkant van het hoofd Vargic te grazen nam. Een droomstart, die niet helemaal inspireerde gezien de vele slordigheden voor de koffie en vooral een te traag voetbal.

Na de pauze probeerden de bezoekers er even wat beter uit te komen, maar op het uur leverde een corner van Hamalainen de 2-0 op via Heylen. Essevee zo op rozen, al kwam Lazio snel opnieuw in de match toen Caicedo de aansluitingstreffer voorbij Bostyn kon koppen. En wat later profiteerde Lucas van een niet weggeraakte vrije trap: 2-2.

Opnieuw op weg naar een nieuwe desillussie? De 2-3 leek nabijer dan de 3-2, maar een dikke vijf minuten voor tijd zorgde Aaron Leya Iseka plots voor een momentje van genialiteit. Door zijn poeier in de winkelhaak tankt Essevee het nodige vertrouwen richting de competitie en sluit het de poulefase van de Europa League af met een knappe 7 op 18.