🎥 Bij Lokeren niet altijd onbesproken maar... nu strijdt hij wel mee voor de landstitel in eigen land

Zes jaar speelde hij bij Lokeren, maar een onverdeeld succes werd dit niet. Afgelopen zomer keerde Patosi terug naar zijn geboorteland en met zijn nieuwe club doet hij nu zelfs volop mee voor de landstitel.

Patosi zijn passage bij Lokeren is zeker niet onbesproken. Zo keerde hij bijvoorbeeld te laat terug van vakantie of interlandverplichtingen. De laatste keer, tijdens de winterstop vorig seizoen, keerde hij zelfs helemaal niet meer terug.

Afgelopen zomer dook Patosi op bij Cape Town City FC, een ploeg uit zijn geboorteland Zuid-Afrika. De club werd vorig jaar opgericht en won meteen de Zuid-Afrikaanse League Cup.

Grote naam als trainer

Dit seizoen zijn de ambities bij Cape Town City FC nog groter, weet Sport/Voetbalmagazine. Zo werd bijvoorbeeld Benni McCarthy (40) als trainer binnengehaald.

Deze naam klinkt u waarschijnlijk ook wel bekend in de oren. McCarthy wist immers in 2004 de Champions League met FC Porto te winnen en was ook even aan de slag als T2 bij Sint-Truiden.

Als trainer van Cape Town City FC doet hij het overigens zeker niet slecht, want zijn team strijdt volop mee voor de landstitel. Patosi is de patron van de ploeg: "Er zijn hier meer baltoetsen dan in België, waar er fysieker en directer gespeeld wordt", aldus de ex-speler van Lokeren.

