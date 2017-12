Jelle Vossen blijft op de sukkel: "We hopen dat hij fit geraakt voor topper tegen Anderlecht"

Foto: © photonews

Jelle Vossen miste afgelopen zondag de verplaatsing naar Eupen en zal er ook zondag tegen Lokeren nog niet bij zijn. De 28-jarige spits van Club Brugge sukkelt nog altijd met knie en enkel. In Jan Breydel hopen ze hem speelklaar te krijgen voor de topper tegen Anderlecht van volgende week.

Vossen - dit seizoen auteur van 4 (penalty)doelpunten - blesseerde zich in de met 2-3 gewonnen bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem. Jammer voor de noeste Limburger want uitgerekend in die bewuste cupmatch scoorde hij nog eens een belangrijke veldgoal: de 0-1 na amper vier minuten.



Na de gemiste match tegen Eupen moet de aanvaller van blauw-zwart, die zich de voorbije weken weer in de ploeg had geknokt, nu dus ook noodgedwongen passen voor Lokeren zondag. En alsof dat nog niet erg genoeg is, komt mogelijk ook de bekermatch tegen Charleroi van woensdag te vroeg.



Ivan Leko gaf wat duiding op zijn wekelijkse persconferentie: "Jelle is nog altijd out met problemen aan knie en enkel. We hopen hem fit te krijgen voor de volgende match. De beker? Dat wordt lastig, maar hopelijk geraakt hij wel speelklaar tegen volgende week zondag." Dan komt in Jan Breydel immers grote rivaal Anderlecht over de vloer. Bij Club zijn ook de youngsters Ahmed Touba en Thibault Vlietinck nog altijd out.