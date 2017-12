🎥 Leya Iseka laat opnieuw van zich spreken met heerlijke pegel: "Niet met statuut bezig"

Aaron Leya Iseka had tegen Lazio een geniaal momentje in petto om een erg belangrijke overwinning veilig te stellen. Niet dat Essevee iets koopt met de drie Europese punten, maar toch: het vertrouwen is nu mogelijk (eindelijk) opnieuw opgevijzeld. Nu doortrekken in de competitie?

Heerlijker dan Aaron Leya Iseka kan je ze in minuut 85 van een felbevochten wedstrijd vermoedelijk niet maken: "Ja, het was wel wat een bizarre match qua scoreverloop. We wilden graag toch winnen, dus ben ik blij dat mijn doelpunt daarvoor mee heeft kunnen zorgen."

De aanvaller speelt zich met zijn doelpunten wel steeds meer in de ploeg. "Maar Ivan Saponjic is ook een goede aanvaller, en we hebben nog Olayinka die geblesseerd is. Eerste spits? Ik ben daar niet mee bezig, ik wil gewoon elke keer dat ik speel het maximum geven en het vertrouwen van de coach niet beschamen."

"Hoe meer je speelt, hoe meer vertrouwen je kan pakken. Francky stelt me echt op mijn gemak en dat is heel belangrijk. We willen van deze drie punten nu profiteren om ook in de competitie opnieuw matchen te gaan winnen."