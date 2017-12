Allerlaatste kans om 'The Great Marc Evers' te winnen!

Tegen alle verwachtingen in tot grootste prestaties in staat zijn? Dat is de insteek van een gigantisch mooi boek van Ivo Van Woerden. En u kan een van de vijf exemplaren winnen die wij weggeven.

Twee jaar oud is Marc Evers als zijn ouders te horen krijgen dat hun zoon nooit zal praten of zelfstandig naar het toilet zal kunnen. Hij is autistisch en heeft een verstandelijke beperking; het is bijna onmogelijk om contact met hem te krijgen.

De psychiater adviseert opvang in een instelling, maar de ouders van Marc leggen zich er niet bij neer. Achttien jaar later staat Marc in Londen klaar voor de 100 meter rugslag op de Paralympische Spelen. Hij praat, loopt, fietst en blijkt vooral keihard te kunnen zwemmen. Hij zal uitgroeien tot Nederlands grootste paralympische zwemkampioen.

Hoe heeft hij het tegen alle verwachtingen in zover kunnen schoppen? The great Marc Evers is een ontroerend en optimistisch portret van Marc en zijn familie. Een verhaal over doorzettingsvermogen, over hoop en kracht, over op je intuïtie durven vertrouwen en in jezelf durven geloven.

Op 30 september start het WK Paralympisch zwemmen in Mexico-Stad, waarvoor Marc Evers als een van de favorieten geldt.