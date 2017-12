Anderlecht wacht af om "verder in beroep te gaan" tegen Matias Suarez

Foto: © photonews

Dat het nooit meer goed zal komen tussen Anderlecht en ex-speler Matias Suarez is nu wel zeker. De Argentijn vertrok in 2016 met de noorderzon uit het Astridpark en keerde niet meer terug, ondanks nog een lopend contract. De FIFA gaf paars-wit nu gelijk in zijn klacht.

Anderlecht kaartte het probleem aan bij de FIFA nadat Suarez zijn contract eenzijdig verbrak. "RSC Anderlecht vernam vandaag het nieuws dat ex-speler Matias Suárez veroordeeld werd tot een boete van €540.000 voor het eenzijdig verbreken van zijn contract bij paars-wit", reageert de club.

Anderlecht eiste echter 4 miljoen euro en wil dat misschien nog doordrukken. "De Argentijn verliet in de zomer van 2016 het Astridpark, maar wereldvoetbalbond FIFA oordeelt nu dat de door Suárez aangehaalde reden daarvoor (de terreurdreiging in Brussel) niet gegrond is. De club neemt akte van de beslissing en wacht nu de motivering van het vonnis af om al dan niet verder in beroep te gaan."