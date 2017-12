Antwerp-coach Bölöni legt uit waarom hij zijn spelers iedere keer (zelfs voor een thuismatch) 24 uur op afzondering stuurt

Foto: © photonews

Antwerp krijgt zaterdag Moeskroen over de vloer op de Bosuil. Net zoals bij de andere matchen dit seizoen trekt de Great Old op afzondering.

De spelers van Antwerp slapen daags voor de match in het Crowne Plaza Hotel aan de Antwerpse ring, op 8,9 kilometer van het stadion. Opvallend is dat dat veen buitenlandse spelers op een appartement in Wijnegem, op amper 3,4 kilometer van de Bosuil.

"Ik vind elke match even belangrijk", verdedigt Laszlo Bölöni zijn politiek in Het Nieuwsblad. "Dus als we op afzondering gaan voor een uitwedstrijd, waarom dan niet voor een thuismatch?"

Net als bij al zijn clubs

En dus brengen de Antwerp-spelers de laatste 24 uur voor een wedstrijd samen door. "Ik vind het een evidentie en deed het bij al mijn clubs", vervolgt Bölöni. "Weet je, als we samen zijn, ben ik er tenminste zeker van dat iedereen goed eet en goed rust. Soms kan er een speler wakker liggen door een ziek kind dat een hele nacht huilt. Dan is zo'n afzondering beter voor de concentratie. Zo voelt iedereen: morgen staat er iets belangrijks te gebeuren."