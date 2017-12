Concurrentie onder de indruk van Lierse: "Maar nu ligt de druk bij hen... En wij merkten al dat dat niet zo makkelijk is"

Het is toch wel een bijzonder groot verschil. In de eerste periode haalde Lierse een magere 17 op 42. De tweede periode staan ze met 12 op 12 met een straatlengte voorsprong op kop. De concurrentie blijkt dan ook onder de indruk te zijn.

Beerschot-Wilrijk, dat de eerste periode won, maar nu nog maar vier punten verzamelde, weet dat het moeilijk zal worden om de Pallieter-machine tegen te houden. "Chapeau, echt waar!", aldus Tom Pietermaat. "Ze kwamen van heel ver. Als je dan zeven wedstrijden op rij kan winnen... Dat is een reeks zoals wij neergezet hebben."

Wij moeten op onszelf focussen, alle matchen zijn voor ons belangrijk nu

Nigel Pearson, coach van OH Leuven, ziet dat de kloof ook al zes punten is. Maar hij wil liefst niet te veel vergelijken. "We moeten op onszelf focussen om uit onze moeilijke periode te geraken", zei de Engelsman, die binnen twee weken Lierse treft. "Maar elke match is belangrijk, die van dit weekend tegen Westerlo ook."

De druk om die kloof te behouden ligt nu bij hen

Pietermaat kijkt echter wel naar de tegenstand. "Je moet er respect voor hebben. Het is niet evident wat ze aan het doen zijn. Wij moeten proberen dichterbij te komen. Er zijn nog tien wedstrijden en er kan nog veel gebeuren. Maar die kloof is er, nu ligt de druk om die te behouden bij hen. Wij hebben al gemerkt dat dat niet zo makkelijk is."