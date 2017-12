Cercle Brugge vloert Roeselare in West-Vlaamse derby en is (voorlopig) tweede in 1B

Foto: © photonews

Cercle Brugge heeft er vijf speeldagen op moeten wachten, maar heeft nu toch zijn eerste driepunter beet in de tweede periode in 1B. De groen-zwarte troepen van Franky Vercauteren haalden het met 0-3 op het veld van Roeselare. Door de zege is Cercle voorlopig tweede.

8 op 15, nog maar de tweede overwinning voor Cercle in de tweede periode. De ambitieuze ploeg uit het groene gedeelte van Jan Breydel speelde het vanavond clever op de counter. Dat leverde al na 11 minuten de 0-1 op van Lloyd Palun.



Roeselare probeerde de bakens te verzetten, maar zonder veel succes. Het was integendeel opnieuw het bezoekende elftal dat toesloeg. Sluipschutter Dylan De Belder moest de 0-2 maar in doel blazen. In het ultieme slot zette diezelfde De Belder (ex-Lierse) nog een penalty om voor de 0-3 eindstand.



Cercle Brugge staat in de stand nu op vier punten van leider Lierse, dat morgenavond een bezoekje brengt aan Union. Als de 'Pallieters' opnieuw kunnen aanknopen met de overwinning staan ze te blinken met een fameuze en ongeslagen 15 op 15.