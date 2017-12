Verrassende wending bij Anderlecht: daarom houdt Vanhaezebrouck pistes als Boakye en Mitrovic voorlopig af

De jongste weken werd er druk gespeculeerd over de komst van een nieuwe spits naar Anderlecht. De namen die het vaakst opdoken waren die van Richmond Boakye (Rode Ster Belgrado) en Aleksandar Mitrovic (Newcastle United).

De vraag is echter of er na de winterstop wel een nieuwe goalgetter in het Astridpark voetbalt. Coach Hein Vanhaezebrouck zette namelijk de komst van een andere spits als Boakye of Mitrovic on hold, aldus Het Nieuwsblad.

Vanhaezbrouck gelooft namelijk nog steeds in een terugkeer van Lukasz Teodorczyk, klinkt het. De centrumspits scoorde vorig seizoen 22 keer in de Jupiler Pro League. Dat torinstinct kan hij niet kwijt zijn. De T1 van paars-wit linkt de mindere vorm dan ook aan een vertrouwenscrisis.

Nakende WK

Teo laat op training weer een zeer gretige indruk na. Dat is ook nodig, want de Pools verspeelde in november zijn plaats bij de nationale selectie. Wil de Gouden Stier van vorig jaar er op het WK bij zijn, dan zal hij een tandje moeten bijsteken. Omdat Teodorczyk zijn drive weer heeft gevonden, houdt Vanhaezebrouck pistes als Boakye en Mitrovic nog wat af.