Sluwe speler van Real pakt met opzet gele kaart, maar dat kunstje breekt hem nu bijzonder zuur op

Spelers die met opzet een kaart pakken om geschorst te kunnen zijn wanneer het toevallig goed uitkomt, ze bestaan al langer dan vandaag. Dani Carvajal is er ook zo eentje. De rechtsback van Real Madrid pakte op speeldag 5 van de Champions League express geel.. En dat komt hem nu extra duur te staan.

De 25-jarige Spanjaard was zo clever om tegen het APOEL Nicosia van Igor De Camargo zijn derde gele kaart te pakken. Carvajal talmde ontzettend lang bij een inworp en kreeg zo wat hij wilde: een schorsing voor de overbodige laatste groepsmatch tegen Borussia Dortmund.



Slimme kerel want zo kan hij straks doodleuk aantreden in de 1/8ste finales, maar dat is buiten de UEFA gerekend. De Ethische en Disciplinaire Commissie bekeek het geval-Carvajal en velde een hard oordeel: een extra speeldag schorsing voor de ploegmaat van Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Real kan wel nog beroep aantekenen. Die zal in het vervolg dus twee keer nadenken...



