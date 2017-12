Misschien wel net op tijd terug om voor 'zijn publiek' te spelen: "Anderlecht is natuurlijk speciaal voor mij"

Foto: © photonews

Het meest afschrikwekkende beeld van de voorbije 17 speeldagen was wel te zien in Charleroi-KV Mechelen. Rob Schoofs zette toen een te late tackle in en raakte Dodi Lukebakio vol op de enkel. "We dachten dat zijn seizoen voorbij was", klinkt het nu bij Felice Mazzu.

Maar de gewrichtsbanden van Lukebakio moeten bijzonder soepel zijn. Drie weken revalidatie en hij staat er weer. Misschien net op tijd om de match in Anderlecht te halen... "Ik speel met een brace, ik heb de training volledig hervat", vertelde hij aan L'Avenir.

"Ik heb alleen de indruk dat ik pijn zou kunnen krijgen. Ik ga met de coach spreken of het een goed idee is om in de selectie te zitten. Ik wil er wel bij zijn natuurlijk, want Anderlecht is bijzonder voor mij. Maar het is ook een match die niet belangrijker is dan welke andere ook."