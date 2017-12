Ex-kampioenenmaker van Genk Vergoossen laat zich uit over de malaise bij Genk: "Zelfs Hein krijgt dit niet rechtgetrokken"

KRC Genk krijgt na het verlies uit bij KV Mechelen de wind opnieuw van voren. Het krediet van coach Albert Stuivenberg slinkt, maar is een ontslag wel de juiste oplossing?

Sef Vergoossen, de 70-jarige voormalige kampioenenmaker van KRC Genk, laat in Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen over de situatie. "Ik ben altijd tegen een trainersontslag. Tenzij de sfeer tussen de groep en de coach dermate slecht is of als een coach zich niet langer houdt aan de gemaakte afspraken met het bestuur", zegt de ex-trainer.

"Maar gezien de complexiteit van de situatie zou het bestuur van Genk heel ongeloofwaardig overkomen als ze Stuivenberg nu slachtofferen. Want een schokeffect krijg je toch niet. Links of rechts zal er wel een speler zijn die het niet meer ziet zitten met Stuivenberg, dat is heel normaal."

Dury of Vanhaezebrouck

Vergoossen denkt niet dat iemand anders de spelers zoveel beter kan maken. "Im grossen ganzen functioneert hij maximaal. Zet Vanhaezebrouck of Dury in Genk en die gaat het niet beter doen. Nooit. Denk jij dat Pozuelo en Malinovskyi met een andere coach dertig procent beter worden? Onbestaand."