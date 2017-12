Neymar alweer weg bij PSG? "Bij Real Madrid zou het gemakkelijker zijn om de Ballon d'Or te winnen"

Foto: © photonews

Afgelopen zomer maakte Neymar de veelbesproken transfer naar PSG waardoor hij de duurste voetballer ooit werd. Nu wordt de Braziliaan alweer gelinkt aan andere clubs en het is vooral Real Madrid dat de speler maar wat graag zou willen binnenrijven.

Donderdag was er de Ballon d'Or-verkiezing, waarbij Cristiano Ronaldo als winnaar uit de bus kwam voor Messi en Neymar. Real Madrid-voorziter Florentino Pérez ziet Neymar ook ooit de prijs winnen, maar raadt daarvoor de Braziliaan wel een overgang naar de Spaanse gigant aan.

"Bij Real Madrid zou het gemakkelijker zijn om de Ballon d'Or te winnen", vertelt Pérez aan verschillende internationale media. "Real Madrid is een club die je alles geeft wat je nodig hebt als een grote speler, iedereen weet dat ik hem op een gegeven moment wilde vastleggen."

5de Ballon d'Or voor Ronaldo

Pérez is ook lovend over zijn huidige sterspeler die al voor de 5de keer de Gouden Bal wist te winnen. "Ik denk dat Cristiano Ronaldo de erfgenaam is van Alfredo Di Stéfano. Het is een eer om te mogen reken op een speler die net zo goed is als hij."

"Hij leeft voor het voetbal, hij wil de beste aller tijden zijn en hij doet het niet alleen met zijn talent, maar ook met zijn arbeid, hij is een voorbeeld", aldus Pérez.