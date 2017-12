Schiet hij Brazilië ook ooit naar de wereldtitel? Manchester City-speler vergeleken met Ronaldo: "Bewegen op dezelfde manier"

Hij maakte succesvol de overstap van Palmeiras naar Manchester city. Onder Pep Guardiola is Gabriel Jesus uitgegroeid tot een vaste waarde en liet hij al schitterende dingen zie. Hier en daar wordt er zelfs al de vergelijking gemaakt met landgenoot en ex-topspits Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Chelsea-middenvelder Willian die Jesus kent van bij de nationale ploeg: "Ze bewegen op dezelfde manier. Gabriel is een geweldige speler en hij is bovendien pas twintig jaar oud. Hij staat nog aan het begin van zijn carrière. Hij kan ver komen", zegt Willian in gesprek met The Independent

José Fonte stond met West Ham United al tegenover Jesus: "Waar ik het meest van onder de indruk ben, is zijn mentaliteit en bereidheid om te verdedigen. Hij is een harde werker en helpt het team in verdedigend opzicht. Hij is bovendien voortdurend in beweging. Het is moeilijk om hem negentig minuten in bedwang te houden", klinkt het bij Fonte.

Jeugdidool

Jesus vindt het fijn dat hij wordt vergeleken met Ronaldo. "Hij was een jeugdidool. Nu ik hem in het echt heb ontmoet en gezien heb hoe hij iedereen behandelt, is hij een nog grotere held. Hij zal voor altijd een idool en een rolmodel voor mij zijn. Ik blijf hard werken om ver te komen in mijn carrière", aldus de spits van Manchester City.