Geen breuk, wél nieuwe deal tussen Musonda Junior en Chelsea: "Ben gelukkig dat ik hier kan blijven"

Opmerkelijk nieuws uit Londen want Charly Musonda Junior. heeft zijn contract bij Chelsea verlengd. De 21-jarige aanvallende middenvelder/winger blijft tot 2022 op Stamford Bridge en is in de wolken met zijn deal.

De relatie tussen Chelsea en onze talentvolle landgenoot heeft al hoogtes en laagtes gekend, maar tot een breuk is het dus niet gekomen. Musonda wil nog altijd doorbreken bij 'The Blues': "Ik ben gelukkig en fier dat ik hier kan blijven. Ik ben dol op deze club en dus mag je dit gerust een prachtig moment noemen voor mij en mijn familie. Ik wil blijven groeien en uiteindelijk in het eerste elftal geraken."



Ook de club van Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi is tevreden met de contractverlenging van het jeugdproduct van Anderlecht. Sportief directeur Marina Granovskaia verwoordt het als volgt: "We zijn heel erg blij dat Charly zijn lot verbonden heeft aan onze club. We hebben het hier over een groot talent en we geloven dat hij kan uitgroeien tot een belangrijke pion voor het eerste elftal."