Gent Ladies klaar voor strijd met Heist

Foto: © Davy Rietbergen

De Gent Ladies willen het einde van 2017 op een goede manier bereiken en daarin nog een aantal keer de drie punten pakken. Thuis tegen Heist gaan ze alvast op zoek naar de overwinning.

Een thuiswedstrijd tegen Heist zou in principe de drie punten moeten opleveren voor de KAA Gent Ladies, maar een tegenstander onderschatten is nooit een goed plan. En dus is het toch maar opletten voor de stugge bezoekers.

Geen onderschatting

Vrijdag 8 december om 20.30 uur staat Oostakker te dansen voor de Buffalo's in hun zoektocht naar drie nieuwe punten. Er is bovendien een actie: mensen die naar deze wedstrijd komen, kunnen de uitgestelde match tegen Anderlecht op maandag 18 december aan halve prijs gaan bekijken.

Om ook de interne mens te versterken, kan er ook voorafgaand aan het duel met Heist opnieuw lekker gegeten worden in Oostakker. Deze keer een warm en koud breugelbuffet voor de wedstrijd aan 18 € per persoon. Reserveer op 0477 50 61 42